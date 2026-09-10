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От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Снимка: БНТ
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От днес в Девин въвеждат почасово платено паркиране за централната градска част. Идеята на община Девин е по-този начин да се въведе по-добра организация на движението и да се осигурят повече възможности за краткосрочен престой. Цената за час е 50 евроцента.

От години да намериш място за паркиране в центъра на Девин е сериозен проблем. Особено през лятото, когато курортния град е пълен с туристи.

БНТ: Лесно ли намерихте място за паркиране?

Стойчо Почалиев, турист: "Ако трябва да съм честен – не. Обиколихме малко, спряхме на хотела отзад и те ни насочиха тук и по чудо имаше място точно на първия ред."

Калин Македонски, турист: "Не беше проблем, хотелът си има собствен паркинг, в който се настанихме."

Десетки са обаче в Девин малките хотелчета и къщи за гости, които си нямат паркинги. И тогава колите се оставят на улицата. За да облекчи движението и паркирането в централната градска част, общината въвежда платени паркоместа, обособени в пет зони.

Здравко Иванов, кмет на Девин: "Мотивите са ни основно да освободим централната част от автомобили, да създадем ред, за да може местните жители да имат къде да паркират. Защото с туристическия поток и хората, които идват и от общината ни, се заемат доста от местата трайно, има автомобили, които не се местят със седмици, с месеци."

Идеята за платени зони среща и отпор.

Егор Павлов, жител на Девин: "Местните не са доволни от тоя факт. Защото е малък града и не е уреден въпроса. Когато е направено за по месечно – става, но за целогодишно въпроса удря най-много местните."

За хората живеещи около зоните за платено паркиране общината е предвидила абонамент.

Здравко Иванов, кмет на Девин: "Режимът за паркиране е наистина преференциален. Цената е около 5 евро и 11 цента на месец, месечен абонамент за паркиране в зоната за хората които, за домакинствата, които живеят в централната част, където е въведена синята зона."

Заплащането на абонамента става в общината, а при паркиране на място – чрез СМС.

#платени зони за паркиране #платено паркиране #Девин

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