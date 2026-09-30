Протест заради свлачището от Варна

Жители от местността “Вилите” във варненския квартал „Аспарухово“ излязоха на протест днес. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20-ти септември, продължава да се разраства.



По думите им строителството на близкия обект продължава, въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявеното бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път. Протестиращите заявиха, че голямото застрояване и изсичането на дърветата крият огромни рискове за целия район.

Радослав Христов: “За мен е напълно непонятно и необяснимо как от горна страна на този път цялата местност “Вилите” е с разрешение за кота корниз 7 метра и непосредствено пред тези къщи, които имат разрешение за корниз 7 метра, изведнъж изниква огромен комплекс с кота корниз 67 метра. Това е просто безумие. Освен това, целият облик на "Аспарухово" не предполага такива високи сгради.”