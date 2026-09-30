Опасна ли е новата мантинела на 36-ия км на АМ „Хемус“?

За липса на болтове и свързващи елементи на новопоставена мантинела на 36 км на АМ "Хемус", сигнализираха зрители на БНТ. За мантинелата, която липсваше 4 месеца, след като тир я отнесе при катастрофа, вече разказахме в "По света и у нас". Сега, когато вече е възстановена, тя е опасна, твърдят от Института за пътна безопасност. След тяхна проверка те сезираха прокуратурата и министерството на вътрешните работи.



Екип на "По света и у нас" отправи запитване към държавното дружество „Автомагистрали“ за качеството на изпълнение на дейностите по монтаж на манталитетите и кога ще бъдат поставени и другите. Оттам отговориха, че утре експерти ще направят инспекция в района на 36 км от автомагистрала "Хемус".

Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност: "Извършвани са нерегламентирани заварки, вместо анкерни болтове, липсват, това са два модела различни мантинели, които са снадени и със заварки и с парче ламарина да изглеждат като едно цяло. Тук има елемент, който е незавършен и стои като копие срещу шофьорите, не може да бъде завършен, защото това са два различни модела. Мантинелата така е монтирана, че пречи на работата на дилатационната фуга на виадукта, който 40 г рaботи нормално, могат да компрометират цялото мостово съоръжение от това, че мантинелата не позволява на фугата да се свива и разширява."мантинели