БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасна ли е новата мантинела на 36-ия км на АМ „Хемус“?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За липса на болтове и свързващи елементи на новопоставена мантинела на 36 км на АМ "Хемус", сигнализираха зрители на БНТ. За мантинелата, която липсваше 4 месеца, след като тир я отнесе при катастрофа, вече разказахме в "По света и у нас". Сега, когато вече е възстановена, тя е опасна, твърдят от Института за пътна безопасност. След тяхна проверка те сезираха прокуратурата и министерството на вътрешните работи.

Екип на "По света и у нас" отправи запитване към държавното дружество „Автомагистрали“ за качеството на изпълнение на дейностите по монтаж на манталитетите и кога ще бъдат поставени и другите. Оттам отговориха, че утре експерти ще направят инспекция в района на 36 км от автомагистрала "Хемус".

Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност: "Извършвани са нерегламентирани заварки, вместо анкерни болтове, липсват, това са два модела различни мантинели, които са снадени и със заварки и с парче ламарина да изглеждат като едно цяло. Тук има елемент, който е незавършен и стои като копие срещу шофьорите, не може да бъде завършен, защото това са два различни модела. Мантинелата така е монтирана, че пречи на работата на дилатационната фуга на виадукта, който 40 г рaботи нормално, могат да компрометират цялото мостово съоръжение от това, че мантинелата не позволява на фугата да се свива и разширява."мантинели

#мантинелите #Институт за пътна безопастност # АМ "Хемус" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
1
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
2
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил
3
Вижте как се променя движението в София за церемонията по...
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво
4
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви...
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
5
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС
6
Северна Македония поиска официално разговори с България по...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Регионални

Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, няма пострадали
Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, няма пострадали
Движението по АМ "Тракия" в посока Бургас е затруднено заради три катастрофи в Пловдивско Движението по АМ "Тракия" в посока Бургас е затруднено заради три катастрофи в Пловдивско
Чете се за: 00:47 мин.
Катастрофа между джип и бетоновоз затвори пътя между Раковски и пловдивското село Стряма (СНИМКИ) Катастрофа между джип и бетоновоз затвори пътя между Раковски и пловдивското село Стряма (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Голям клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас (СНИМКИ) Голям клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Полицията в Шумен издирва 89-годишна жена Полицията в Шумен издирва 89-годишна жена
Чете се за: 00:52 мин.
Пожар гори в Харманлийско, 10 екипа се борят за овладяването на огъня Пожар гори в Харманлийско, 10 екипа се борят за овладяването на огъня
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун
Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София" 3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, няма пострадали Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, няма пострадали
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ