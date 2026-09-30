Израел засилва проверките на пилотите след инцидента със самолета от Дубай

Израел ще засили проверките за сигурност на пилотите, които летят в страната, заяви говорител на кабинета на премиера Нетаняху след инцидент, окачествен като терористичен акт. Пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Дубай до Тел Авив, кацна аварийно в Саудитска Арабия.



Пътниците - повечето израелски граждани, са невредими и се върнаха в Тел Авив тази вечер. Израелските власти съобщиха, че самолетът загубил контрол след сбиване на двамата пилоти. Саудитските власти арестуваха и разпитват втория пилот, който според Бенямин Нетаняху намушкал другия и след това изглежда се опитал да разбие самолета. На летище "Бен Гурион" Нетаняху приветства лично мъжа, който се е намесил при инцидента.