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Израел засилва проверките на пилотите след инцидента със самолета от Дубай

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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инцидент небето самолет израелци борда кацна аварийно властите разследват терористичен акт
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Израел ще засили проверките за сигурност на пилотите, които летят в страната, заяви говорител на кабинета на премиера Нетаняху след инцидент, окачествен като терористичен акт. Пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Дубай до Тел Авив, кацна аварийно в Саудитска Арабия.

Пътниците - повечето израелски граждани, са невредими и се върнаха в Тел Авив тази вечер. Израелските власти съобщиха, че самолетът загубил контрол след сбиване на двамата пилоти. Саудитските власти арестуваха и разпитват втория пилот, който според Бенямин Нетаняху намушкал другия и след това изглежда се опитал да разбие самолета. На летище "Бен Гурион" Нетаняху приветства лично мъжа, който се е намесил при инцидента.

#засилване на охраната #Израел #инцидент #самолет

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