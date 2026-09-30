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Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Снимка: БТА
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Убит е бизнесменът и собственик на футболния "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов. Това потвърдиха източници на БНТ.

Сигналът за прострелян мъж е получен около 01.00 часа след полунощ, съобщиха от полицията. При пристигането на екипите на място е констатирана смъртта му. Започнало е разследване на тежкото криминално престъпление. Районът на местопрестъплението е отцепен, а криминалисти извършват огледи и процесуално-следствени действия. Засилено е полицейското присъствие и на основните изходни точки на Пловдив. По първоначална информация убийството е извършено, след като Филипов се е прибрал от стадиона на „Ботев“ (Пловдив). Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват.

Полицейски екипи са забелязани и в района на "Пещерско шосе". Камиони на общинското предприятие „Чистота“, пътуващи към депото в Шишманци, се придружават от полиция. Предполага се, че проверките са част от действията по издирване на евентуални следи, свързани с престъплението. Разследването е мобилизирало значителен ресурс на криминалната полиция в Пловдив.

Илиян Филипов е разпознаваема фигура в пловдивските бизнес среди и е свързан с една от големите транспортни компании в страната. Той е и сред основните финансови фигури около футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

Очаква се Областната дирекция на МВР – Пловдив да даде допълнителна официална информация за разследването на специален брифинг.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров

#смърт на мъж #прострелян #полиция #Пловдив

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