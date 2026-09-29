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Откриха огнище на шарка по овцете и козите в с. Тянево, област Хасково

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Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Тянево, община Симеоновград, област Хасково. В стопанството се отглеждат 7 дребни преживни животни. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от Агенцията.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, област Хасково; и село Овчарово от община Харманли, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат гр. Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград, област Хасково; гр. Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово от община Харманли, област Хасково; селата Българска поляна, Орлов дол, Владимирово и Светлина от община Тополовград, област Хасково; гр. Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово от община Гълъбово, област Стара Загора; селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново от община Раднево, област Стара Загора; и селата Бащино и Васил Левски от община Опан, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Агенция за храните призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

#село Тянево #шарка по овцете и козите #Хасковско

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