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България сред поставените отбори на Мондиал 2027

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Спорт
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Това се дължи на огромния скок, който селекцията на Джанлоренцо Бленджини направи в световната ранглиста.

България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор по волейбол за мъже ще бъде сред 8-те, които ще намерят място в първа урна за жребия на Световното първенство през 2027 година в Полша. Това се дължи на огромния скок, отбелязан от селекцията на Джанлоренцо Бленджини в световната ранглиста. Позицията на българите е коренно променена спрямо Мондиала във Филипините през 2025 г. Тогава световните вицешампиони бяха в трета урна, а сега ще са сред поставените.

Макар, че от FIVB все още не са публикували процедурата по жребия, именно от нея зависи дали „лъвовете“ ще се окажат в един елиминационен поток заедно с домакините на шампионата. Очаква се жребият за първенството да се проведе в началото на декември в солната мина „Величка“ край Краков.

Към момента „трикольорите“ са осмият най-добър ранкиран отбор от 32-те участници. Русия е пред българския тим, но няма да участва на Мондиал 2027, тъй като от Всерусийската федерация по волейбол уведомиха FIVB за това решение.

По този начин родният отбор няма как да срещне нито един от поставените седем тима. Останалите поставени отбора в първа урна трябва да са Полша, Италия, САЩ, Япония, Бразилия, Франция и Словения.

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#Световно първенство по волейбол в Полша 2027 година #Български национален отбор по волейбол за мъже

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