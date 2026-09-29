Полски диагонал подсили Берое 2016

Берое 2016 привлече младия полски диагонал Йедаржей Леон Зелковски, който е юноша на Проект Варшава, съобщиха от клуба.

По информация от клуба играчът е в добро функционално състояние и няма да има нужда от допълнително време, за да навакса в подготовката. Привличането му е в съответствие с политиката на Берое 2016 да залага на млади и перспективни волейболисти, посочват още от старозагорския клуб.

Оттам уточниха, че абонаментните карти на Берое 2016 за сезон 2026/27 са в процес на изработка и се очаква да бъдат пуснати в продажба съвсем скоро. Цената им е 100 евро, а единичният билет за домакинските срещи ще струва 10 евро.

От 1 до 3 октомври в старозагорската зала „Иван Вазов“ три български и един сръбски отбор ще участват във волейболния турнир „Купа Стара Загора“. В надпреварата ще участват домакините от Берое 2016, Нефтохимик 2010 (Бургас), ЦСКА (София) и сръбския Войводина (Нови сад).

Турнирът ще се играе по системата „всеки срещу всеки“ и се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Според обявената програма турнирът ще започне на 1 октомври от 16:30 часа с мача между ЦСКА и Нефтохимик. От 19:00 часа Берое 2016 ще срещне Войводина. На 2 октомври от 16:30 часа е двубоят Берое 2016 – Нефтохимик, а от 19:00 часа ЦСКА ще играе срещу Войводина.

В последният ден от 15:30 часа ще се срещнат Нефтохимик и Войводина, а от 18:00 часа Берое 2016 ще играе срещу ЦСКА.

Входът за всички мачове е свободен.