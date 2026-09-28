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За първи път: Алекс и Симеон Николови започват да пишат заедно клубната си история

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Спорт
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Алекс Николов е един от лидерите на италианския Кучине Лубе Чивитанова, а от този сезон в тима ще играе и неговият брат Симеон.

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Александър и Симеон Николови започват от утре подготовка с клубния си тим Кучине Лубе Чивитанова. Националите на България се събират в един клуб в чужбина за първи път в своите кариери. Алекс е един от лидерите на италианския Кучине Лубе Чивитанова, а от този сезон в тима ще играе и неговият брат Симеон.

Лубе вече е в шестата седмица от предсезонния си лагер, а сега започва най-важният етап, в който към отбора постепенно се присъединяват играчите, участвали с националните си тимове. Освен братята Николови, в заниманията се очаква да се включат още чехът Антонин Климеш, сърбинът Миран Куюнджич и канадците Ерик Льопки и Джаксън Хоу. Максим Тонконог е в Чивитанова от миналата сряда, но досега тренираше индивидуално. От четвъртък се очаква тренировки да започнат и италианските национали Фабио Балазо и Матиа Ботоло.

Отборът ще проведе на 30 септември съвместна тренировка с Юаса Батери Гротадзолина, а на 4 октомври ще изиграе контролна среща с тима на на Систерна.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов #симеон николов

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