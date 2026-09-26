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Финландия с исторически бронз на Евроволей 2026

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Спорт
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Финландците отказаха Словения в мача за третото място.

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Финландия спечели третото място на Европейското първенство по волейбол при мъжете. В мача за бронзовите медали финландците победиха с 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) състава на Словения.

"Суоми" триумфира след първия и втория гейм, без да даде сериозни шансове за словенците, които имаха възможност да останат в двубоя след третата част. В нея резутатът се движеше точка за точка, но Финландия успя да победи драматично с 29:27.

Превъзходството за Финландия в мача, продължил само 98 минути, беше в атака и на блокада. Ноа Мартила се отличи с 19 точки в полза на победителите, докато Рок Можич реализира 15 пункта за състава на Словения.

Финландия за първи път в историята печели отличие и се класира в челната тройка на Европейско първенство.

Двубоят за титлата между еврошампиона Полша и олимпийския първенец Франция е по-късно тази вечер.

Съдомакини на първенството са Италия, България, Румъния и Финландия, а мачовете от финалната четворка са в Милано.

#Национален отбор на Финландия по волейбол за мъже #национален отбор на Словения по волейбол за мъже #Евроволей 2026 за мъже

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