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Част от националите благодариха на българската публика след мачовете от Евроволей 2026

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Спорт
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Сред тях са Жасмин Величков и Преслав Петков.

България волейбол мъже национален отбор
Снимка: БГНЕС
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Волейболният национал Преслав Петков отправи емоционално послание към феновете след края на Евро 2026 в София, на което България приключи участието си на осминафиналите след драматичната загуба с 2:3 срещу Германия.

"Искам да благодаря на всички българи, които ни подкрепиха по този наш път и ни накарахте да усетим за пореден път вашата несравнима подкрепа", заяви 22-годишният център чрез социалните мрежи.

Неговият съотборник Жасмин Величков също благодари на публиката за подкрепата по време на шампионата.

"Да играеш за България пред пълна зала в София е нещо, което не се описва. Благодаря на всеки, който вявраше и ни подкрепяше през това предизвикателство. За мен е чест да нося тази фланелка. Това е само началото", е посланието на едно на откритията на първенството в София - Жасмин Величков.

Мачовете за медалите от ЕвроВолей 2026 ще се проведат днес и утре в Милано.

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#Еврововолей 2026 #Преслав Петков #Жасмин Величков #Български национален отбор по волейбол за мъже

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