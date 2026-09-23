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Словения намери място във финалната четворка на ЕвроВолей 2026

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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На полуфиналите балканският тим среща Полша в повторение на полуфинална битка от 2023 г. Тогава "дружина полска" се наложи над словенците с 3:1 гейма.

словения намери финалната четворка
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Бронзовият медалист от европейското първенство през 2023 г. и тазгодишната Лига на нациите Словения продължава убедителното си представяне на шампионата на Стария континент. Воденият от Фабио Соли тим се наложи над Белгия с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) в четвъртфинален сблъсък, изигран в Торино (Италия).

Така в полуфиналите балканският тим среща Полша, в повторение на полуфинална битка от 2023 г. Тогава "дружина полска" се наложи над словенците с 3:1 гейма.

Белгия пък отбелязва страхотен възход, след като в предходното издание завърши на 14-а позиция. Последно в осмицата "драконите" са били през 2017 г., когато завършват четвърти.

Най-резултатен бе Рок Можич с 18 точки (3 блокади), с 14 точки завърши Ник Муянович (1 блокада). С 12 точки се отчете Клемен Чебул (1 ас, 1 блокада). За съперника Фере Режер приключи с 23 точки (1 блокада), с 12 точки завърши Базил Дермо (1 блокада).

#Европейско първнество по волейбол за мъже 2026

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