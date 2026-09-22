Полша се оказа прекалено силна за Германия и се класира на полуфиналите на ЕвроВолей

Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3:0 гейма (25:23, 25:17, 25:17) над Германия.

В последния мач от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители в зала „Арена 8888“. Сега ще се преместят в Милано, а в петък ще се изправят срещу победителя от двойката Белгия – Словения.

Преди мача полските медии написаха, че очакванията им са били да се търси реванш от България за загубата в групата (2:3), но изненадващото поражение на осминафинала, е изпратило за съперник Германия. Но заглавието на материала за мача на вестник „Пшегльонд Спортови“: „Концерт на поляците, опонентите им бяха безнадеждни“, вероятно казва всичко за мача.

Мачът започна много равностойно, като двата отбора се редуваха дълго време. Въпреки това, при равен резултат 6:6 поляците най-накрая успяха да поведат, като веднага и дръпнаха 10:6. Германците си върнаха точка след спокойна атака на Ерик Рьорс, но през следващите няколко минути не успяха да се доближат до повече от три точки от Полша.

Германия действително се държеше най-сериозно в този първи гейм, като стопиха до 13:17, когато Антон Бреме първо намери пролука в полския блок, а след това Рьорс отново беше прецизен. Няколко мига по-късно преднината на Полша беше намалена до една точка. При резултат 19:18, Гърбич веднага поиска първи таймаут в гейма. Тук пролича и класата на Полша, които успяха да се защитят и да вземат преднина от 1:0 гейма.

Вторият гейм беше съвсем различна история от самото начало. Полският национален отбор бързо пое инициативата и благодарение на ефективни движения на Якубишак, Боландж и Леон и започна да натрупва преднина и това продължи до 11:5. Подобен баланс имаше и по-нататък, както и през останалата част от гейма.

Третият гейм започна отлично за Германия, като сервисът на Рьорс влизаше добре и поляците изоставаха с 4:8. Но това бързо беше коригирано, когато селекционерът им Никола Гърбич направи поредица от ротации и резултатът стана 10:10. Равностойността на частта продължи до 15:15, когато отново индивидуалната класа – изразена в две поредни атаки на Леон наклониха изхода от мача за Полша. След 16:19 тимът на Германия нямаше отговори и трябваше да се примири с поражението.

Леон за Полша завърши със 17 точки, 14 от атака, а Бартоломей Боладж добави 13. За Германия 12 вкара Ерик Рѝорс, 6 от атака, а Тобиас Бранд приключи с 11.

Полша с днешната си победа затвърди традицията от 2019-а година насам да бъде неизменно в зоната на медалите и е все по-близо до продължаване на тази феноменална серия.