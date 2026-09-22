118 години Независимост: Разказ на историка Тодорка Недева за събитията от 1908 г.

Преди 118 години новината за Независимостта на България тръгва от Велико Търново към света. Защо княз Фердинанд избира старата столица и как градът започва да увековечава паметната дата само три дни по-късно, разказва Мирела Дончева.

В навечерието на 22 септември 1908 година жители на Велико Търново очаквали в града да се случи нещо голямо с пристигането на княз Фердинанд и цялото правителство. Решението тук да бъде обявена Независимостта не е случайно – градът има огромен принос за развитието и утвърждаването на българската държавност.

След прочитането на манифеста Фердинанд изпраща телеграми на султана, на руския император и на румънския крал, с които съобщава за Независимостта на България и моли да го признаят за цар на българите. От Велико Търново новината тръгва и към цялата страна.

Тодорка Недева, историк: „Тогавашният вътрешен министър изпраща телеграми до всички окръжни управители във вече царска България. Той призовава да се отслужат във всички български градове, села, паланки и колиби тържествени благодарствени молебени, домовете, улиците да се украсят с флагове, да се разпространят манифестите.“

Само три дни по-късно във Велико Търново са създадени и първите паметни знаци, посветени на Независимостта.

Тодорка Недева, историк: „В сесия на общинския съвет се взима решение три живописни улици във Велико Търново да бъдат преименувани на улица „Цар Фердинанд“, а също така има решение и главната улица, която и досега е една от емблемите на нашия град – улица „Булевард“, както тогава се е казвала, да бъде наречена „22 септември“.

В чест на Независимостта започва и залесяване на хълма „Трапезица“.

Тодорка Недева, историк: „Лесничеят смята, че след като се залеси там в чест на станалото събитие на 22 септември 1908 година, дърветата ще възпоменуват за това що се е случило в столицата Търновград.“

Във Велико Търново с пищни тържества е отбелязана и първата годишнина от обявяването на Независимостта през 1909 година.

Тодорка Недева, историк: „Тогава в старата българска столица пристига цялото царско семейство, пристига Министерският съвет, много дипломати, присъстват и журналисти.“

118 години по-късно градът продължава да носи знаците на Независимостта – в улиците, хълмовете и паметта за деня, в който България заявява пред света, че е независима държава.