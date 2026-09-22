БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Костадин Костадинов и Петър Волгин е...
Чете се за: 02:27 мин.
Денят на независимостта: Велико Търново е център на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

118 години Независимост: Разказ на историка Тодорка Недева за събитията от 1908 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
честванията софия деня независимостта снимки
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Преди 118 години новината за Независимостта на България тръгва от Велико Търново към света. Защо княз Фердинанд избира старата столица и как градът започва да увековечава паметната дата само три дни по-късно, разказва Мирела Дончева.

В навечерието на 22 септември 1908 година жители на Велико Търново очаквали в града да се случи нещо голямо с пристигането на княз Фердинанд и цялото правителство. Решението тук да бъде обявена Независимостта не е случайно – градът има огромен принос за развитието и утвърждаването на българската държавност.

След прочитането на манифеста Фердинанд изпраща телеграми на султана, на руския император и на румънския крал, с които съобщава за Независимостта на България и моли да го признаят за цар на българите. От Велико Търново новината тръгва и към цялата страна.

Тодорка Недева, историк: „Тогавашният вътрешен министър изпраща телеграми до всички окръжни управители във вече царска България. Той призовава да се отслужат във всички български градове, села, паланки и колиби тържествени благодарствени молебени, домовете, улиците да се украсят с флагове, да се разпространят манифестите.“

Само три дни по-късно във Велико Търново са създадени и първите паметни знаци, посветени на Независимостта.

Тодорка Недева, историк: „В сесия на общинския съвет се взима решение три живописни улици във Велико Търново да бъдат преименувани на улица „Цар Фердинанд“, а също така има решение и главната улица, която и досега е една от емблемите на нашия град – улица „Булевард“, както тогава се е казвала, да бъде наречена „22 септември“.

В чест на Независимостта започва и залесяване на хълма „Трапезица“.

Тодорка Недева, историк: „Лесничеят смята, че след като се залеси там в чест на станалото събитие на 22 септември 1908 година, дърветата ще възпоменуват за това що се е случило в столицата Търновград.“

Във Велико Търново с пищни тържества е отбелязана и първата годишнина от обявяването на Независимостта през 1909 година.

Тодорка Недева, историк: „Тогава в старата българска столица пристига цялото царско семейство, пристига Министерският съвет, много дипломати, присъстват и журналисти.“

118 години по-късно градът продължава да носи знаците на Независимостта – в улиците, хълмовете и паметта за деня, в който България заявява пред света, че е независима държава.

#Денят на Независимостта #Манифест за независимостта #Велико Търново #22 септември

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
2
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
4
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента
6
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Регионални

Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение
Чете се за: 01:07 мин.
105 години след смъртта на Иван Вазов: 105 деца рецитираха „Аз съм българче“ на гара Бов 105 години след смъртта на Иван Вазов: 105 деца рецитираха „Аз съм българче“ на гара Бов
Чете се за: 00:50 мин.
Първи снежинки в Пампорово Първи снежинки в Пампорово
Чете се за: 00:40 мин.
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Чете се за: 00:50 мин.
20 000 къса цигари са иззети от багажа на пътник на Летище Бургас 20 000 къса цигари са иззети от багажа на пътник на Летище Бургас
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ)
Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първи снежинки в Пампорово Първи снежинки в Пампорово
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
105 години след смъртта на Иван Вазов: 105 деца рецитираха...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи в празничния ден
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Книгата за Даяна – на пазара: Творбата, написана от брат ѝ,...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ