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Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани

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Обезопасено е свлачището във Варна: Хората от най-близките къщи са евакуирани
Снимка: БТА
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Свлачището във вилната зона на варненския квартал „Аспарухово“ е обезопасено и към момента рискът от нови свличания не е висок. Осем души от най-близките две къщи са евакуирани, засега не се налага извеждане на други хора.

Причините за свличането ще бъдат известни до два дни, след като днес бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат ликвидирани последиците от него. Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа.

От ВиК – Варна заявиха, че строителството не е съгласувано с тях. Фирмата – инвеститор не е отговорила, но неофициалните коментари са, че проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности.

#аспарухово #свлачище #Варна

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