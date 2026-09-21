Започва обследване на свлачището във Варна, търсят причините за активирането му

Огромно свлачище се активира в район “Аспарухово “ във Варна този уикенд, в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. През изминалата вечер на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Няма пострадали хора. По думите на кмета на Варна Благомир Коцев, тази сутрин администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен.

„Взели сме мерки, както виждате зад нас. Общинска полиция не позволява на пешеходци да преминават през участъка, където е компрометирана пътната настилка. Вчера, когато бяхме с кмета на „Аспарухово“ на място, един гражданин така се подхлъзна и затова предприехме веднага мерки да има и жива охрана. Виждате, зад нас също има поставена ограда. На първо място е безопасността на жителите да не паднат в дупките, които са се получили в асфалта. Относно причините, ние сме предприели мерки. Днес в 9 часа при мен ще се събере доста голям експертен екип и ще се направи ядка в зоната на свличането. Тя ще ни покаже състоянието на земната основа надолу“, обясни заместник-кметът по инженерната инфраструктура Владимир Димитров.

В непосредствена близост до свлачището има строителен обект. По думите на заместник-кмета към момента не може да се каже дали строителството има отношение към свличането. На място са били и експерти от общината и ВиК.

Директорът на ВиК-Варна Веселин Русев отхвърли предположенията, че авария на ВиК е причина за свлачището. Според него наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа.

„Очевидно е наличието на подземни води. Това е довело до свличането на подпорната стена на масовия изкоп за обекта, което е довело до скъсването на нашата тръба в пътя, който е разположен над обекта.“

Жителите на района остават притеснени заради свлачището. Заместник-кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов заяви, че от петък вечерта е на място и комуникира постоянно с хората.