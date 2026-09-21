След вота в Русия: "Единна Русия" се е устремила към победа

Парламентарните избори в Русия - управляващата партия "Единна Русия" върви към убедителна победа.

Според частичните официални резултати, партията на Владимир Путин печели 57.5% от гласовете. Руснаците гласуваха в продължение на 3 дни за 450 депутати в Думата. За първи път до урните отидоха и жителите на незаконно окупираните четири украински области Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие.

От Москва обвиниха Украйна в серия от атаки в изборния ден и обещаха отговор. Вотът беше определен от Путин като референдум за войната и се очаква сега от Кремъл да заявят, че се радват на силна подкрепа за действията си.