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Русия обеща удари по Киев в отговор на атаките по време на изборите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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последен ден парламентарите избори русия очаква властта запази позициите
Снимка: АП/БТА
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Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.

"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".

Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през днешния трети ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.

#нови удари #войната в Украйна #Русия #киев

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