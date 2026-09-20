Русия обеща удари по Киев в отговор на атаките по време на изборите

Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.

"В отговор на нападенията на киевския режим срещу цивилни цели в Русия руската армия ще продължи и засили високоточните си удари по военни цели в Киев", заяви руското Министерство на отбраната и обвини Украйна в опит да "попречи на демократичното волеизлияние на руските граждани".

Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през днешния трети ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.