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Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Размяната на удари между Киев и Москва продължава

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В Русия продължава гласуването за парламент. Това е първият вот за Държавна дума от началото на войната в Украйна.

Организирано е гласуване в окупираните украински области – Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка. Киев вече обяви, че подобни действия са незаконни. Според местни правозащитни организации хората в тези райони са принуждавани да гласуват.

Владимир Путин обвини Украйна, че се меси във вота, но без да даде доказателства за това. От Международната агенция за атомна енергия заявиха, че са били уведомени, че при атака с дрон е пострадала охладителната кула на реактор от Курската АЕЦ, но самият той не е засегнат.

#Русия #парламентарни избори в Русия #Държавна дума

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