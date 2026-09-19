След забрана за достъп на медии до Белия дом: Решението на Доналд Тръмп вероятно ще бъде атакувано в съда

Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. За това предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MS NOW и изданието „Политико“ вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом.
В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители и на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си и осъдиха решението на Тръмп.
проф. Мари-Ан Франкс, университет „Джордж Вашингтон“: „Това е и съществено предупреждение, което казва – ако искате такъв достъп, ако искате да останете част от медиите тук, трябва да правите това, което аз кажа, да си вършите работата така, както аз искам. Така че не само самото изключване е опасно, но и смразяващият ефект, който то ще има върху останалите журналисти, отразяващи президента, и това, че сега те ще очакват да бъдат изключени, ако направят нещо, което президентът не харесва.“