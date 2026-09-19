След забрана за достъп на медии до Белия дом: Решението на Доналд Тръмп вероятно ще бъде атакувано в съда

Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. За това предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MS NOW и изданието „Политико“ вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом.

В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители и на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си и осъдиха решението на Тръмп.