Вашингтон продава F-35 на Рияд: Сделката предизвика критика в Конгреса

Администрацията в Белия дом одобри продажбата на близо 50 изтребителя Ф-35 на Саудитска Арабия.



Решението бележи ключова промяна в политиката на Вашингтон и предизвика раздор в Конгреса. Американското законодателство гарантира Израел да получава по-нови оръжия от съседните страни в Близкия изток. Конгресмени от Демократическата партия предупредиха, че след такава сделка технологията може да попадне и в ръцете на Китай. Конгресът има срок от 30 дни да спре или одобри продажбата на стойност 24 милиарда долара.

Рияд продължава взаимния обстрел с хутите, но засега Вашингтон отказва да се намеси пряко.