Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред БНР, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем:

"Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на това рамково споразумение с НАКЗТ (бел.ред. Национална агенция за контрол на защитените територии), което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случая със тази организация. Нито пък води до някакви облаги, но именно това, чета от прессъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основната на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея".

Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била осигурена облага под формата на достъп до земи около "Тодорини кукли" в Стара планина: