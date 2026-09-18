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Борислав Сандов за обвинението по делото "Петрохан": Не се притеснявам

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
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борислав сандов обвинението делото петрохан притеснявам
Снимка: БТА/Архив
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Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред БНР, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем:

"Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на това рамково споразумение с НАКЗТ (бел.ред. Национална агенция за контрол на защитените територии), което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случая със тази организация. Нито пък води до някакви облаги, но именно това, чета от прессъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основната на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея".

Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била осигурена облага под формата на достъп до земи около "Тодорини кукли" в Стара планина:

"Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп - изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано."

#бивш министър на околната среда и водите #„Петрохан“ #отговор #обвинения #Борислав Сандов

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