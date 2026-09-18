27-годишен мъж обра апартамент в центъра на София, след което заключи потърпевшите в дома им

Задържан е 27-годишен мъж, обрал ателие в центъра на София, след което заключил потърпевшите в дома им. Повдигнато му е обвинение, съобщиха от Софийска градска прокуратура. В сряда сутринта, около 06,10 ч. обвиняемият Р.К. чрез използване на неустановено техническо средство е влязъл в имота, откраднал е банкови карти, лични документи, ключ за автомобил, портфейл с около 140 евро и заключил след себе си.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор младият мъж е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.