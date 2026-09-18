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400 000 къса контрабандни цигари задържаха на „Капитан Андреево“

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400 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители капитан андреево
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400 000 къса контрабандни цигари са открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“. Тютюневите изделия били укрити сред декларирани пластмасови кутии за еднократна употреба, съобщават от Агенция „Митници“.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 16 септември 2026 г. около 19.15 часа. По документи шофьорът - турски гражданин, превозвал пластмасови кутии от Турция за Франция. При рентгенова проверка митническите служители установили необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалия физически контрол са открити 40 кашона, в които сред декларираната стока са установени стекове с цигари. Пластмасовите кутии били поставени в горната част на кашоните и прикривали цигарите под тях.

Задържани са общо 400 000 къса, или 20 000 кутии цигари с чужд акцизен бандерол, на стойност 80 650 евро. Задържан е и товарният автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

#контрабандни цигари

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