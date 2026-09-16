Трагедия в кв. "Младост": Откриха 6-годишно дете с прободни рани, бащата също е намерен мъртъв

6-годишно дете е открито мъртво с множество прободни рани в апартамент в столичния квартал "Младост". 40-годишният му баща също е открит мъртъв, след като е скочил от петия атаж на жилищния блок, също с прободни рани. В апартамента са живеели бащата и детето, както и родителите на бащата. Преди 2 години бащата е бил настанен в център за психично здраве след сигнал за буйстване.

Само за 7 минути на телефон 112 постъпват 4 сигнала. Първият е в 11.17 ч. за мъж, който е скочил от 5 етаж и кърви. В 11.24 ч. се подава втори сигнал за въпросния мъж, че не притежава жизнени функции. Те са от съсед. Между тези два сигнал - в 11.18 ч. постъпва сигнал от бабата, че детето е в гърч и има прободна рана. В 11.24 ч. се подава още един сигнал, че детето няма признаци на живот.

комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Бабата излиза за около 10-15 минути от жилището и отива в намиращ се близо търговски обект за покупки. След като се връща, установява внучето в състоянието, което посочи в подадените от нея сигнали. Това, което може, да каже, е, че днес сутринта бабата е позвънила на учителката на детето от детската градина и е казала, че детето няма да посети детската градина поради лични причини, без да конкретизира какви."

За бащата се знае, че е страдал от психическо разтройство, в резултат на употреба на медикаменти или алкохол.

комисар Радостин Ангелов, началник на 7-о РПУ: "През 2023 г е имало сигнал, че лицето е буйнствало. При идване на екип, лицето е закано в Центъра за психично здраве, където е бил настанен за лечение. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "След това редовно е употребявал изписаните му лекарства и не е имало някакви признаци той да проявява агресия или някакви състояние, които да застрашават живота - неговия, на близките или на съседите."

Хората в района споделят, че са виждали бащата и детето ежедневно.

Антония: "Детето беше разхождано спокойно, даже не е крещял по него. Абсолютно мога да кажа обратното по случая. Даже много спокоен - прекалено. Ние го виждахме ежедневно, както казах - да се разхождат заедно, беше обгрижван, даже прекалено."

Майката на детето е напуснала семейството преди три години и не поддържа контакт с тях.