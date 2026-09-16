България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, отбраната, транспорта и високите технологии. Това стана ясно след срещата на премиерите Румен Радев и Андрей Бабиш в София. Двамата обсъдиха и войната в Украйна, санкциите срещу Русия и бъдещото разширяване на Европейския съюз. София и Прага заявиха близки позиции по редица европейски въпроси.

Сътрудничеството между България и Чехия ще се разширява с конкретни проекти – от енергетиката и транспорта до отбранителната индустрия и високите технологии. След официално посрещане и последвали срещи на четири очи и между двете делегации стана ясно, че двете страни ще създадат и обща работна група за възможностите за партньорство при малките модулни ядрени реактори.

Румен Радев – министър-председател: "Мога да кажа, че с премиера Бабиш споделяме убеждението, че енергетиката е фундаментът, основата на нашето икономическо развитие."

Ето защо и двамата са подкрепили всички усилия на ниво ЕС за това ядрената енергетика да стане част от европейското финансиране. Заедно настояват и за ревизия на европейската система за търговия с емисии. Румен Радев заяви и готовността на страната ни да използва достъпа си до инфраструктурата за втечнен газ и да подпомага партньорите си в Централна и Източна Европа за диверсификация на доставките.

Андрей Бабиш – министър-председател на Чехия: „Знаем, че България има чудесна газопроводна система. Това е потенциал за нас за други бъдещи алтернативи за доставки на газ.“ Румен Радев – министър-председател: "Ние имаме свободен достъп с ясно споразумение и до двата гръцки терминала, и до петте турски терминала за втечнен газ и можем по всяко време чрез резервирани капацитети да допринесем за нашите партньори и приятели."

Прекратяването на войните в Украйна и Близкия изток и постигането на траен мир, но не с оръжия, а с дипломация, бе важен акцент в разговора между Бабиш и Радев.

Андрей Бабиш – министър-председател на Чехия: "Ако си мислят, че вместо коли ще започнем да произвеждаме танкове и да се готвим за Трета световна война – това няма да стане. Така че имаме две войни, които са неприемливи, и правим всичко за това те да бъдат приключени. И тези войни – не става дума само за живота на хората, те унищожават енергетиката, рафинериите и това повлиява силно на Европа и Европа би трябвало веднага да ги реши.“

В отговор на чешки журналист премиерът Румен Радев отново потвърди резервите на страната ни по 21-ия санкционен пакет срещу Русия и настояването от него да бъдат извадени руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов и Искандер Махмудов, и подчерта, че гласът на България е бил чут.

Румен Радев – министър-председател: "Видя се, че няма нищо страшно държавата членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес. И нашият Европейски съюз ще бъде силен тогава, когато всяка една държава членка е силна, а тя може да бъде силна само ако защитава своя национален интерес.“

И още едно важно послание на българския премиер – България е двигател на процеса за разширяване на ЕС в посока Западни Балкани, но при спазване на Маастрихтските критерии и принципите на добросъседство.

176 български компании и 50 чешки участваха в последвалия бизнес форум.

Но както обясни чешкият премиер, ако правителственият му самолет бил по-голям, и чешките щели да бъдат повече.

Целта на двете страни е съвместно разработване на технологии и общи производства. Подписани бяха и 7 двустранни споразумения.