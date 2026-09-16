Международен конкурс организират в Пловдив за обновяването на подлез "Тримонциум"

Община Пловдив обяви международен конкурс за обновяване и трансформация на подлез „Тримонциум“ в града. Така той ще бъде приобщен към разкритата до момента археология в района на Централна поща. Самият подлез попада пряко в територията на историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, но в момента по-скоро е място за развитие на търговия.

Това е ключово място за пешеходния трафик на пловдивчани. Оттук тръгва целия поток към Главната улица.

Пламен Панов, зам.-кмет на Пловдив: "Към момента има обявена процедура за подбор на архитектурни проекти от 21 август. Открита процедурата със срок е до 21 октомври. Конкурсът се казва Liminal, който на латински значи праг, праг към нещо."

Наградният фонд за първо място е 15 000 евро, за второ 8000, а за трето 5000 евро.

Пламен Панов, зам.-кмет на Пловдив: "Финансирането, разбира се, може да бъде от общинския бюджет, в случая, че има европейски средства, ние ще кандидатстваме, но до 21 октомври приемаме предложения, след което предстои анализ, през месец декември ние ще имаме избран победител и от там нататък възлагаме да се разработи активно техническия проект с всички детайли и 2027-а правим обществената поръчка, за да го реализираме."

От Общината обявиха, че имат намерение да наложат нова политика относно подлезите в града:

Пламен Панов, зам.-кмет на Пловдив: "Към момента те са общо взето транспортни съоръжения, които служат повече за преминаване, никой не иска да остане на тях, има различна търговска дейност, която е тотално несинхронизирана и различна. И в същото време имаме и културно наследство, което се намира част от този подлез. Ние се стремим да наложим възстановяване на тези подлези и превръщането им в място, което би могло да събира хората, които да остават и да имат някакво преживяване. В частност, разбира се, подлезите към Форума на Филипопол, така че подхождаме доста стратегически. Целта е ревитализиране, редуциране на търговската дейност, отварянето повече за туризъм, възстановяване на археологията, която една част е видима, друга е невидима. Защото на времето, специално и през 70-те, от когато подлезът е правен, особено през 90-те години, някои от магазините стъпват върху археология, което е недопустимо и днес то не би трябвало да става факт."

Общината стъпва на вече проведения конкурс за пространството пред БНБ в града, към което е имало голям интерес от международни архитектурни бюра, допълни зам.-кметът.

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