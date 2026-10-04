Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо

Британският музей въвежда промени, за да се справи с дългите опашки от желаещи да видят Гоблена от Байо, който наскоро се завърна във Великобритания за първи път от почти 1000 години, предаде ДПА.

„Възхитени сме от вълнението и интереса, които той предизвика“, заяви говорител на Британския музей в Лондон, където бродерията от 11-ти век е изложена от 10 септември и ще остане до 11 юли следващата година. „Знаем също, че някои посетители са се сблъскали с по-дълги опашки, отколкото бихме искали, затова въвеждаме редица мерки“.

Преди две седмици ръководството му обяви, че на посетителите вече не се разрешава да снимат 70-метровия гоблен, след като това води до значителни закъснения, припомня ДПА.

Много притежатели на билети се оплакват, че са били върнати поради натрупаните закъснения в графика за посещения. Британският музей предлага в тези случаи възстановяване на платената сума и час за резервация с приоритет за пренасрочено посещение на притежателите на билети, които са били върнати.

Удължено ще е и работното време на музея, за да се намалят опашките през деня и да разпределят по-равномерно резервациите. Ще бъдат добавени и допълнителни места за сядане, отбелязва ДПА.

От понеделник ще бъде на разположение аудиогид, който ще помогне на посетителите да се запознаят с гоблена в по-големи детайли, както и повече разяснителни табели за изложбата, от която е част бродерията, изобразяваща събитията, довели до Норманското завладяване на Англия през 1066 г. , съобщиха от Британския музей.

Когато през юли започна продажбата на билети за изложбата с Гоблена от Байо, Британският музеят отчете най-успешния ден по продажби в историята си, като само за първите 24 часа бяха реализирани приходи от над 2,4 милиона британски лири (3,2 милиона щатски долара). Билетите са изчерпани до следващото пускане в продажба на 21 октомври, припомня ДПА.

Гобеленът се счита за едно от чудесата на средновековния свят и предлага поглед към живота в Англия през 11-ти век преди и след Норманското завладяване – от замъци, войни и кораби до облекло, храна и мебели, припомня ДПА.