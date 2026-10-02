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Британският музей ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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откриват лондон изложба гоблена байо
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Британският музей в Лондон ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо, след като незрящ посетител, който се смята за жертва на дискриминация, заплаши със съдебно дело, предаде АФП.

Юсуф Али Осман, жител на предградие на Лондон, се е обърнал към адвокатска кантора, за да оспори липсата на подобна услуга, след като е счел, че прочутият музей нарушава Закона за равенството, съобщиха няколко британски медии.

В сряда Британският музей обяви въвеждането на обиколки с аудиогид. По време на тези обиколки гидът не се ограничава само с коментари за историята или контекста на произведението, а го описва много подробно.

  • Световноизвестният гоблен на Байо отблизо (СНИМКИ)

    „Музеят се ангажира да направи изложбата, посветена на Гоблена от Байо, възможно най-достъпна", посочи говорител на културната институция в изявление. „Предвидените мерки включват по-конкретно специални обиколки, организирани през целия период на изложбата, сред които и такава с аудиогид на място. Разглеждаме също така възможността да включим обиколка с аудиогид и в мобилното приложение на изложбата", допълни говорителят.

Британският музей първоначално обоснова липсата на екскурзии с водач с ограниченията, свързани със съхранението на произведението на изкуството, предоставено назаем от Франция.

Известната 70-метрова бродерия от 11-и век, която пресъздава завладяването на Англия от Уилям Завоевателя, е подложена на строги ограничения по отношение на излагането ѝ на светлина, което води до намаляване на броя на допусканите посетители.

Според британските медии ищецът претендира за обезщетение за нанесени вреди, официално признаване на претърпяната дискриминация, както и обучение на персонала на културната институция относно проблемите на хората с увреждания.

Изложбата на Гоблена от Байо, която отвори врати на 10 септември, предизвиква изключителен интерес. Билетите са изчерпани до 31 декември. Очаква се обаче на 21 октомври да бъдат пуснати в продажба нови билети.

Организаторите очакват до един милион посетители на изложбата, която трябва да приключи на 11 юли 2027 г. След това гобленът ще се върне в Байо, Нормандия.

# аудиогид # Британският музей в Лондон # Гоблена от Байо

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