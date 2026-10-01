БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След 29 години служба началникът на пожарната в Добрич излезе в пенсия (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази

Той беше изпратен с вой на сирени, водни струи и духова музика

години служба началникът пожарната добрич излезе пенсия
Снимка: БТА
Слушай новината

Служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич изпратиха тържествено в пенсия началника на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен инспектор Йордан Йорданов.

Изпращането беше съпроводено с традиционен ритуал – вой на сирени, водни струи и духова музика. След 29 години служба Йорданов получи аплодисменти, прегръдки и благодарности от своите колеги. Директорът на РДПБЗН – Добрич комисар Дарин Димитров го удостои с Почетен знак на МВР – III степен. Той му връчи и плакет от името на колегите му, като му пожела здраве, късмет, дълги години спокойствие и радост.

„В последния му работен ден, сме му подготвили плакет, за да му напомня колко години е бил тук и дано да е останал само с хубави спомени“, каза комисар Димитров.

Главен инспектор Йорданов постъпва в системата на 1 октомври 1997 г. „Ненапразно исках точно на този ден да напусна пожарникарската професия. Това са традиции и принципи, които исках да спазя“, каза пред медиите Йордан Йорданов и добави, че е преминал през различни етапи от професионалното си развитие – започнал е като началник на смяна, през 2008 г. е станал началник на група по пожарогасене, а от 2016 г. ръководи Районната служба в Добрич.

„Пожарникарската професия наистина ми беше детска мечта“, посочи Йорданов.

Той определи годините в системата като период, който е преминал бързо, особено заради работата на терен, където е прекарал 13 години и половина. Спомня си както за негативни, така и за позитивни случаи. Като свой завет към колегите си главен инспектор Йорданов посочи: „Пожарникарството не е проста работа, от която си тръгваме в края на работния ден – то е кауза, която изисква целия характер“.

Снимки: БТА

На изпращането присъства заместник-кметът по „Хуманитарни дейности“ на Добрич Владимир Трендафилов. В ритуала участва и Духовият оркестър в Добрич.

#водни струи #в пенсия #началникът на пожарната #вой на сирени #духова музика #Добрич

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Любопитно

Софийският зоопарк организира на 4 октомври демонстрационни хранения и беседи за Световния ден за защита на животните
Софийският зоопарк организира на 4 октомври демонстрационни хранения и беседи за Световния ден за защита на животните
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила "Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите - различни имена, различни правила
8496
Чете се за: 12:52 мин.
Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и ненадминат по храброст" Византийските извори за Самуил: "Непобедим по сила и ненадминат по храброст"
17806
Чете се за: 05:50 мин.
Лов на кристали в най-високата част на Алпите – масива Монблан Лов на кристали в най-високата част на Алпите – масива Монблан
Чете се за: 05:47 мин.
В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора
Чете се за: 04:22 мин.
Властите в Лондон обсъждат бъдещето на статуя на Банкси в центъра на британската столица Властите в Лондон обсъждат бъдещето на статуя на Банкси в центъра на британската столица
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Кремъл определи като положително явление думите на българския премиер Радев за нуждата от диалог с Москва
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Паднал клон рани трима души във Варна, един е с опасност за живота
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ