След 29 години служба началникът на пожарната в Добрич излезе в пенсия (СНИМКИ)

Служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич изпратиха тържествено в пенсия началника на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен инспектор Йордан Йорданов.

Изпращането беше съпроводено с традиционен ритуал – вой на сирени, водни струи и духова музика. След 29 години служба Йорданов получи аплодисменти, прегръдки и благодарности от своите колеги. Директорът на РДПБЗН – Добрич комисар Дарин Димитров го удостои с Почетен знак на МВР – III степен. Той му връчи и плакет от името на колегите му, като му пожела здраве, късмет, дълги години спокойствие и радост.

„В последния му работен ден, сме му подготвили плакет, за да му напомня колко години е бил тук и дано да е останал само с хубави спомени“, каза комисар Димитров.

Главен инспектор Йорданов постъпва в системата на 1 октомври 1997 г. „Ненапразно исках точно на този ден да напусна пожарникарската професия. Това са традиции и принципи, които исках да спазя“, каза пред медиите Йордан Йорданов и добави, че е преминал през различни етапи от професионалното си развитие – започнал е като началник на смяна, през 2008 г. е станал началник на група по пожарогасене, а от 2016 г. ръководи Районната служба в Добрич.

„Пожарникарската професия наистина ми беше детска мечта“, посочи Йорданов.

Той определи годините в системата като период, който е преминал бързо, особено заради работата на терен, където е прекарал 13 години и половина. Спомня си както за негативни, така и за позитивни случаи. Като свой завет към колегите си главен инспектор Йорданов посочи: „Пожарникарството не е проста работа, от която си тръгваме в края на работния ден – то е кауза, която изисква целия характер“.

Снимки: БТА

На изпращането присъства заместник-кметът по „Хуманитарни дейности“ на Добрич Владимир Трендафилов. В ритуала участва и Духовият оркестър в Добрич.