Софийският зоопарк организира на 4 октомври демонстрационни хранения и беседи за Световния ден за защита на животните

Софийският зоопарк организира на 4 октомври по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи образователна програма с демонстрационни хранения на различни видове животни и беседи от зоопарковите гледачи. Инициативата ще се състои от 11:00 до 16:00 часа, съобщиха от зоопарка.

Програмата ще започне в 11:00 часа с демонстрационно хранене на белия носорог във външното заграждение на зала „Гиганти“. В 11:30 часа ще бъде храненето на азиатските слонове, а в 12:00 часа – на качулатите капуцини. Следват демонстрационни хранения на черно-белите колобуси в 12:30 часа и на евроазиатската кафява мечка в 13:00 часа.

От 14:00 часа посетителите ще могат да наблюдават храненето на евроазиатските рисове, в 14:30 часа – на белоглавите и черните лешояди, в 15:00 часа – на мисисипския алигатор, в 15:30 часа – на черните ягуари, а в 16:00 часа – на бенгалския тигър.

От 14:00 до 16:00 часа пред сградата на Екологичния научно-образователен център ще бъде разположен интерактивен информационен щанд. Посетителите ще могат да научат повече за образователните и природозащитните дейности на зоопарка, а децата ще могат да участват в образователни игри със загадки и награди и да разгледат природни артефакти.

Инициативата има за цел да представи съвременната роля на зоологическите градини като центрове за опазване на биоразнообразието, размножаване на застрашени видове и екологично образование, посочват от Софийския зоопарк.

Зоопаркът е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от видовете са застрашени от изчезване в глобален мащаб. Софийският зоопарк участва в консервационни програми на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА).

„Съвременните зоологически градини отдавна не са просто места за забавление, а ключови консервационни и научни центрове. Нашата мисия е да променяме отношението на хората към природата“, посочва д-р Катерина Зарева-Симеонова, ръководител на Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина – София.

Събитието се организира в партньорство с доброволческия екип „Зоосланици“ в рамките на проекта „Опознай дивото сърце на София“. Проектът е сред финансираните инициативи в тазгодишното издание на вътрешната програма на „Лидл България“ „#teamlidl: Каузата си заслужава“, насърчаваща доброволчеството и социалната ангажираност на служителите на компанията.

В рамките на проекта през следващите седмици са планирани доброволчески акции за облагородяване на средата в зоопарка, както и осигуряване на специализирани играчки и хранилки за животните. Те са предназначени да стимулират естествените им инстинкти за игра, изследване и търсене на храна и да подпомагат физическото и психическото им благосъстояние.

До момента по проекта е финансирана и специализирана академия за гледачи, насочена към надграждане на уменията им за интерпретативно представяне, както и са закупени технически активи.

На 4 октомври ще се проведе и осмото издание на благотворителното „Бягане за животните“. Стартът на 5-километровото бягане ще бъде даден в 11:00 ч. край езерото Ариана в Борисовата градина, а регистрацията и получаването на стартови номера започват от 10:00 ч.