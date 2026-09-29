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В земенското село Дивля пазят спомена за Владимир Димитров - Майстора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Янев
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Чете се за: 04:22 мин.
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През 2002 година в центъра на селото е поставен и паметник на големия български художник

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Големият художник Владимир Димитров - Майстора е творил дълго време не само в кюстендилското село Шишковци, а и в земенското Дивля. Музейна сбирка в Дивля разказва за връзката му със земенския край. В селото и околността Майстора е пребивавал през различни периоди между 1925 и 1937 година. В него той е създал и част от известните си картини.

Художникът идва в Дивля по покана на местния жител Стойне Цветков.

Георги Андреевски, краевед: "Владимир Димитров-Майстора и Стойне Цветков са при генерал Жеков по време на Балканската война. И двамата- Стойне Цветков е адютант на ген. Жеков, а Майстора е художник там-на фронта. И се сприятеляват. И Стойне Цветков го кани."

През 1925 година големият художник хваща влака от Кюстендил до Земен, откъдето с файтон се придвижва до Дивля. В селото отсяда в къщата на приятеля си. За този период напомня паметна плоча, поставена на една от външните ѝ стени.

Добрина Асенова, секретар на читалището в с.Дивля: "Първата картина, която Владимир Димитров -Майстора рисува в Дивля, е картината „Старост“. На нея модел е 90-годишната му хазайка баба Митра - майка на Стойне Цветков."

През 1930 година Майстора е преподавател в местната прогимназия. Тогава Дивля било голямо селище, а в околността имало само 2 прогимназии -в селото в и Радомир.

Георги Андреевски, краевед: "Майстора отначало така трудно пробива, щото дивленските моми, както казва този Стойне Цветков, дивленска мома за ръка не мож да я хванеш, трябва да я хванеш само на хорото. Тогава можеш да я хванеш. Щом се пусне от хорото, веднага застава до майка си."

Постепенно художникът успял чрез разговори с родителите им и с техни близки да ги предразположи да му позират. Така се появяват картините „Моми сестри от с. Дивля, Радомирско“, „Мома от Калотинци“ , „Жетварка”, „Селски девойки”, „Селянин”, и други.

Добрина Асенова, секретар на читалището в с. Дивля: "През 1929 година на празника на Св.св. Кирил и Методий на хорото харесва за модел Станка-Стания Спиридонова от село Калотинци. Вечерта учителят Михаил Станоев я привикал от хорото и ѝ казва, че Майстора иска да я рисува. Тя се колебаела, но по негово настояване се съгласила да дойде на другия ден с майка й."

Така се появява картината „Мома от Калотинци“, която мнозина определят като една от най-хубавите му творби, създадени в този край.

През 1982 година по повод 100-годишнината от рождението му в Дивля е открита музейна сбирка, посветена на художника и престоя му тук. В нея наред с репродукции на негови картини, посетителите могат да видят леглото, което е ползвал в къщата на Стойне Цветков, масичката с трикракото столче от стаята му, сандъка за дрехи.

Мариана Милкова, кметски наместник на с. Дивля: "Идват много ученици. Водили сме ги да видят къщата на Майстора, където е живял и творил. Винаги са ни питали за леглото му, дали е действително негово, трикракото столче, на което е седял и се е хранил. Много се гордеят местните хора, нали, че такъв голям художник е присъствал в Дивля и живял."

Георги Андреевски, краевед: "Дивлянките са му едни от най-хубавите модели в творчеството. Това е един от златните периоди на Майстора тук."

През 2002 година в центъра на селото е поставен и паметник на Владимир Димитров - Майстора.

#село Дивля #паметник #музей #Владимир Димитров - Майстора

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