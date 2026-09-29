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За силата да вървиш напред: Учителят, който вижда света в силуети

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Една история за силата на духа. Млад учител, който въпреки сериозен здравословен проблем, не се отказва от мечтите си - сбъдва ги, а днес успява да ги предаде и на своите ученици.

Александър Цоканов живее със 70% зрително увреждане от 9-годишна възраст. Всичко започва като безобиден проблем в класната стая.

Александър Цоканов: "В часовете всъщност започнах да осъзнавам, че всъщност не виждам до дъската. Първоначално си мислеха по-скоро, че проблемът е, че нямам желание да уча и впоследствие, след изследвания най-различни, се установи, че имам заболяването макулна дегенерация."

Спортът идва в живота му още като ученик, когато започва да тренира лека атлетика. Следват години на тренировки и състезания, които го отвеждат до Параолимпийските игри.

Александър Цоканов: "След един училищен лагер с моето училище "Луи Брайъл" се свързаха от Българската Параолимпийска федерация. Фокусът ми е бил върху леката атлетика, тъй като там смятах, че мога да постигна най-много. И всъщност най-големите ми успехи всъщност са там. Златният ми медал от европейско първенство за младежи, на същото първенство имам и сребърен и бронзов медал като това е в дисциплините 400 метра бягане, където станах шампион и другите дисциплини са 800 метра, където се класирах втори и на трето място се класирах на дисциплината скок на дължина."

След края на кариерата си като лекоатлет Александър избира да остане близо до спорта. Тренирал е деца с увреждания, а сега е учител по физическо възпитание. Любовта към спорта е само част от това, което иска да предаде на децата.

Александър Цоканов: Установих, че това ми е призванието, че тук се чувствам най-добре, защото енергията, която давам и отношението, което получавам от децата е искрено, чисто и ме зарежда много позитивно. Искам да ги науча да бъдат упорити, да бъдат постоянни, защото както има една приказка "Без отдаденост няма как да започнеш, но без постоянство няма как да завършиш".

Златко, ученик: Той ни обяснява много добре и ни показва упражненията, за да ги запомним и да ги направим както трябва.

Рая, ученик: Много обичам часовете по физическо възпитание и физкултура, винаги влизам в тях. Господинът е много добър, винаги ни показва как да правим упражненията и ние винаги ги повтаряме по същия начин.

Александър Цоканов: Моето послание е да спортуват, всеки един човек трябва да спортува, защото това е нещо, което помага във всяка една сфера и извън спорта. С каквото и да се занимаваме, когато спортуваме със сигурност се чувстваме по-добре, по-здрави сме .

Днес Александър вече не тича след медали и не води състезатели към стартовата линия. Неговото състезание е да помогне на едно дете да повярва, че може. А може би това е най-важният урок, който спортът му е дал и който сега предава нататък.

Автор: стажант-репортер Виктория Николова

#Александър Цоканов #незрящ учител #силата на духа

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