„Пирогов“ увеличава с 9% заплатите на медицинските специалисти от 1 октомври

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и синдикалните организации в лечебното заведение подписаха новия Колективен трудов договор (КТД), който урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата за срок от една година.

Документът е подписан от изпълнителния директор на „Пирогов“ д-р Валентин Димитров и председателите на синдикалните организации КНСБ, КТ „Подкрепа“ и „Защита“ в лечебното заведение.

Съгласно новия договор трудовите възнаграждения на всички медицински специалисти в болницата се увеличават с 9% от 1 октомври 2026 г. Увеличението обхваща лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал.

В новия КТД се запазват и досегашните социални придобивки за служителите. Гарантира се и размерът на платения годишен отпуск за работещите в медицинските структури, който е между 42 и 45 работни дни годишно.

От ръководството на „Пирогов“ и синдикатите заявиха удовлетворение от постигнатите параметри на договора. По думите им споразумението затвърждава позицията на лечебното заведение като работодател, който инвестира в служителите си.

Новият Колективен трудов договор влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и се прилага за синдикалните членове, както и за служителите, които се присъединят към него по установения законов ред.