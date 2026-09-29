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Патриарх Даниил посети православния храм "Св. Георги" в град Фухейс, Йордания

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патриарх даниил посети православния храм георги град фухейс йордания
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В последния ден от своята визита в Йерусалимската патриаршия Негово Светейшество патриарх Даниил посети храма „Свети Георги Победоносец“ в град Фухейс, Йордания, съобщиха от от Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Той бе посрещнат от духовенството, настоятелите и православните християни от местната енория, като бе придружен от Негово Светейшество Йерусалимския патриарх Теофил III и Негово Високопреосвещенство Кириакополския архиепископ Христофор. Той посети и съседния храм „Св. Георги“, където имаше и кратка молитва.

Храмът „Свети Георги Победоносец“ в град Фухейс, Йордания е един от най-значимите православни храмове в града. Той е осветен в края на XIX век и е един от най-старите действащи православни храмове в тази част на Йордания. Днес храмът функционира и като манастирски комплекс за голямата православна общност. Тук се развива активна социална дейност, неделни училища и се провеждат множество културни събития.

Негово Светейшество благодари за гостоприемството и оказаната висока чест на Негово Светейшество Йерусалимския патриарх Теофил и на архиепископ Христофор. Той подари и копие на чудотворната икона на свети Георги Победоносец от Хаджидимовския манастир на архимандрит Христофорос Хадад, отговарящ за манастира и просветния център.

„Пак и пак изказваме своята благодарност към нашия Господ Иисус Христос, за това, че благослови да бъдем на това наше мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Отново изказваме и своята благодарност към Вас Ваше Светейшество и Техни Високопреосвещенства, както и на всички вас братя и сестри в Христа за вашето гостоприемство и проявена любов към нас“, каза в словото си патриарх Даниил.

Той допълни, че през последните няколко дни той и църковната ни делегация са имали възможност не само да вземат участие на тържествената света литургия на Божи гроб, но и това да се поклонят и помолят пред велики светини на християнската вяра и църква.

„Освен всичко друго ние имахме възможността да видим и православните християнски общности в Йерусалим, във Витлеем, в Мадаба и тук във вашия град. Впечатлени сме да видим вашия отдаден живот и вашата здрава общност. Молим се, така щото вие да продължите да живеете според нашата Православна вяра и Бог да ви помага и всичко, което вършите да бъде за слава Божия и за ваше спасение“, подчерта патриарх Даниил.

В днешния ден Негово Светейшество ще посети и митрополията на Кириакополска архиепископия, където ще се срещне с архиепископ Христофор и духовници от архиепископията.

#храм "Св. Георги" #Светите земи #патриарх Даниил #Йордания

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