Иран се съгласил да спре обогатяването на уран срещу смекчаване на санкциите на САЩ

Иран се е съгласил да спре обогатяването на уран в замяна на смекчаване на санкциите от страна на САЩ, съобщи саудитският телевизионен канал Al Hadath. Според негови източници в Пакистан, това е било договорено от посредници в ирано-американските преговори. Ирански официални представители все още не са коментирали съобщението на Al Hadath.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че амеркански представители са разговаряли с посредници за Иран. Той увери, че САЩ скоро ще победят Иран и цените на газа ще тръгнат надолу.