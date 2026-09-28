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Иран се съгласил да спре обогатяването на уран срещу смекчаване на санкциите на САЩ

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Иран се съгласил да спре обогатяването на уран срещу смекчаване на санкциите на САЩ
Снимка: БТА
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Иран се е съгласил да спре обогатяването на уран в замяна на смекчаване на санкциите от страна на САЩ, съобщи саудитският телевизионен канал Al Hadath. Според негови източници в Пакистан, това е било договорено от посредници в ирано-американските преговори. Ирански официални представители все още не са коментирали съобщението на Al Hadath.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че амеркански представители са разговаряли с посредници за Иран. Той увери, че САЩ скоро ще победят Иран и цените на газа ще тръгнат надолу.

#смекчаване на санкциите #САЩ #обогатяване на уран #Иран

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