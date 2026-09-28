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Нов спор за домашната ракия: Ще стане ли 1000 евро наздравицата с ракията на съседа?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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нов спор домашната ракия стане 1000 евро наздравицата ракията съседа
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Бутилка домашна ракия от приятел или роднина може да се окаже скъп подарък. Ако предложените промени на кабинета бъдат приети, за алкохол без доказан произход открит в дома ви глобата ще започва от 1000 евро, а при повторно нарушение ще стига до 2000. Засега проектът е на обществено обсъждане.

Големият въпрос обаче остава – не само кой е варил ракията, а и как държавата смята да проверява какво пазят хората в домовете си.

Обсъжданите промени предвиждат забрана за съхранение на домашна ракия вкъщи, която не е произведена от съответния човек, а му е дадена от приятел или роднина. Глобата започва от хиляда евро. Идеята за ограничения върху домашния алкохол предизвика бурни реакции най-вече с въпроса как точно ще се контролира какво има в домовете на хората.

От 14 години хърватинът Златан Терзич пази майсторлъка на ароматната ракия край казана в Средна кула. На ден вари около 200 литра и е наясно, че домашната ракия е традиция, която не подлежи на забрана.

Златан Терзич, собственик на казан за ракия: "Нагледали сме се на много чудесии в последните години, ама малко ми изглежда смешно как ще се проверява практически, да се идва по домовете. Мисля, че това ще е по-скъпо, отколкото ще влезе вътре в хазната."

Проверката на домашната ракия на хартия изглежда лесно, но на практика не е:

Георги Георгиев: "Няма как да влязат насила в домовете. Подарени бутилки имам.

- Ако влезе някой на проверка, какво ще отговорите?

Ще кажа примерно, че аз съм го варил. Какво мога друго да кажа. Нелепа история."

Собствена или подарък домашната ракия е предпочитана пред купешката.

Милка Памукова: "Защо да нямаш вкъщи. По - добре ли е да на кръчма да отиваш да седнеш да се наливаш, после главата боли."

Любен: "Вечер ще пия 200 грама ракия, за целта съм си взел тиквички с чесън."

Предвижда се глобата за съхранение на ракия без доказан произход да е 1000 евро.

Стефан Стефанов: "Това е голяма сума за човек с минимална работна заплата или пенсия. Откъде ще я плати тази глоба? Не е нормално това."

При второ нарушение проектозаконът предвижда наздравицата с домашна ракия да струва 2000 евро.

#казани #Недоволство #производство # глоби #домашна ракия #новини в Метрото

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