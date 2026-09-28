Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара

Ново заседание по делото за катастрофата на Ива Михайлова в Северна Македония. За случая с момичето с българско гражданство ви разказахме първо по БНТ, а в този час съдът в Кочани разпитва вещото лице, изготвило експертизата за инцидента, възложена от прокуратурата.

Защитата на Ива Михайлова ще иска съдът да приеме по делото международна експертиза. Тя показва къде е настъпил удара и как са се движили двата автомобила след сблъсъка.

Българската национална телевизия първа повдигна темата за младата жена, която има и българско гражданство и след катастрофа има нужда от лечение, но съдът в Северна Македония не допуска тя да напусне родния си град.

БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара и движението на колите след сблъсъка. Тя показва, че мястото на удара е на 40-50 см. в платното на Ива. "Фолксваген" е колата на Ива, а

"Рено" е насрещно идващият автомобил.

Тоест, според тази експертиза, както и според експертизите, които са изготвени по поръчка на адвокатите на Ива в РСМ и другите два експертизи, катастрофата е станала изцяло в платното, в което се е движила Ива и не би следвало момичето да носи вина за това.

Единствената експертиза, която пък казва, че Ива е навлязла в платното за насрещно движение, е тази, която е изготвена по поръчка на прокуратурата в Кочани. Именно това вещо лице ще се разпита в момента, а в началото на делото се наложи на допълнителни въпроси да отговори съдебният медик, извършил аутопсията на починалия в катастрофата мъж, който се е возил в другия автомобил.

В тази експертиза, която е изготвена от вещото лице по поръчка на прокуратурата, не е отчетена тежестта на двата автомобила, които са се сблъскали. Именно това е част от причината, както Ива, така и нейните адвокати, да смятат, че както разследването, така и делото до момента вървят в плоскостта на липсата на справедливост.

Състоянието на момичето се влошава.

Ива Михайлова: "Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ, цивилки стоят по цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник в Македония. Даже е абсурдно това, което казвам в момента, но за съжаление това е истината."

Казусът за лечението на Ива се очаква да стигне до Европейския съд за правата на човека.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека, който ние с моята клиентка ще направим незабавно, а другите опити вече зависят единствено и само от цялостната политика на страната. И тук един апел от името на моята клиентка и на моя екип – да се засили този натиск, тъй като тя в момента е обект на такъв натиск".

Вижте прякото включване на Иво Никодимов.