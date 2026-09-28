Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната

Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества.

При акцията беше задържан испански гражданин, представян като „шаман“.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени навреме. Той посочи още, че засега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Днес Иван Демерджиев откри 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин.