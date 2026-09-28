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Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната

Алекс Христов от Алекс Христов
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Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, заяви той

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Службите работят по данни за други подобни групи в България, след като вчера ДАНС и полицията в Пловдивско разбиха организация, свързана с псевдодуховни ритуали и употреба на психоактивни вещества.

При акцията беше задържан испански гражданин, представян като „шаман“.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по останалите случаи вече се работи, за да бъдат пресечени навреме. Той посочи още, че засега няма данни за активизиране на купуването на гласове, но МВР е предприело необходимите мерки преди изборите. Днес Иван Демерджиев откри 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол, на което България е домакин.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи:
Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно. Така че работи не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод тяхната дейност.

#секти #Иван Демерджиев #акции #ДАНС

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