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Тейлър Суифт спечели приза за видео на годината на наградите на MTV

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Тейлър Суифт спечели приза за видео на годината на наградите на MTV
Снимка: БТА
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Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на МTV.



Певицата грабна приза в категорията "Видео на годината" за клипа си "The Fate of Ophelia". Песента е водещият сингъл от дванадесетия студиен албум на Суифт. Тя посвети наградата на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80-годишна възраст.

снимки: БГНЕС

В другите категории - Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуетът ѝ със Сабрина Карпентър "Bring Your Love" взе наградата за най-добро сътрудничество.

#MTV #тейлър суифт #награда

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