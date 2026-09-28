Тейлър Суифт спечели приза за видео на годината на наградите на MTV

Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на наградите на МTV.





Певицата грабна приза в категорията "Видео на годината" за клипа си "The Fate of Ophelia". Песента е водещият сингъл от дванадесетия студиен албум на Суифт. Тя посвети наградата на кънтри певицата Доли Партън, която почина през август на 80-годишна възраст.

снимки: БГНЕС

В другите категории - Мадона беше обявена за изпълнител на годината, а дуетът ѝ със Сабрина Карпентър "Bring Your Love" взе наградата за най-добро сътрудничество.