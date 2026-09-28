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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Краен срок - до утре се подават заявления за гласуване в чужбина

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Това става онлайн в сайта на ЦИК

Снимка: БТА
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До утре българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на вота. Това става онлайн в сайта на ЦИК.

В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави.По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ.

През тази седмица предстои да бъде сключен договор със „Сиела Норма“ за диагностика и ремонт на 12 800 машини.

Стойността на обществената поръчка е 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да са готови до средата на октомври.

Предстои да започне и процедурата по спецификата на хартията за машините.

От ЦИК вече обявиха, че тя ще по-тънка, тъй като няма статута на бюлетина, както беше на някои от предходните избори.

#президентски избори 2026 #краен срок #заявления #цик #гласуване в чужбина

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