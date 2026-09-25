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Георги Хорозов, ЦИК: Машината няма да реши проблема с компетентостта на изборната администрация

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Чете се за: 04:52 мин.
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Машината няма да реши проблема с компетентостта или некомпетентността на изборната администрация. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ новият председател на ЦИК Георги Хорозов.

"Подготвената изборна администрация е тази, която може да реши въпроса с машинното гласуване. Именно по този повод в ИК беше предвидено да се въведе обучително звено на администрацията, която ще провежда изборите."

Машини ще има в секциите с повече от 300 избиратели, а в по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини.

"Аз не виждам сериозен риск в машинното гласуване при подготовката, която е направена, при промените в закона, които всъщност въведоха истинското машинно гласуване, а всъщност върнаха процеса в състоянието, в което това машинно гласуване беше въведено през 2021 година. Рисковете, ако има такива, разбира се, при всяка машина съществува риск. Има даже такъв показател на надеждността на машината, който е общ принцип, е преди всичко технически."

Според Хорозов основният възможен риск е технически. Ако машина спре да работи, гласуването в съответната секция ще продължи с хартиени бюлетини. По думите му правото на глас е гарантирано във всички случаи.

"Безспорно е, че машината, колкото и да е добре поддържана, по технически причини може да не участва в гласуването в един етап от изборния процес, но иначе с машинното гласуване, по начина, по който то е уредено в българското законодателство и по начина, по който ще се проведе този избор, има достатъчно гаранции, на първо място, за една система, която трудно се поддава на външно влияние и в която са взети достатъчно гаранции, за да може да се осигури чистият, безпристрастен, верен, ясен и честен вот на избирателите."

Хорозов обясни, че въвеждането на софтуера в машините се извършва публично.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Самото въвеждане на софтуера в тези машини се извършва публично и то от три независими институции. От една страна, това е Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. От друга страна – Българският институт по метрология. На трето място – Българският институт по стандартизация. И, разбира се, всичко това става в присъствието на наблюдатели, избиратели, журналисти, максимална публичност. От друга страна, кодексът е предвидил, че машината, ако не работи по причини, които са външни и не се дължат на някакви особености, всъщност спира и се продължава от избирателите в съответната секция с гласуване на хартия. Като кодексът е предвидил, че във всяка секция, в която се предвижда машинно гласуване, се доставят и хартиени бюлетини, равни по брой на броя на избирателите в тази секция. Тоест правото на глас е гарантирано във всички случаи."

След решението на Конституционния съд и проблемите при отчитането на гласовете последните промени в Изборния кодекс връщат същинското машинно гласуване, при което вотът се записва в паметта на машината, заяви още председателят на ЦИК.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Принципът на машинното гласуване и неговата особеност е тази, че при машинно гласуване няма недействителни гласове, такива, каквито има при гласуването на хартия.“

Машините обаче не могат да решат проблема с купения или манипулирания вот. По думите на Хорозов ЦИК няма правомощия да се занимава с превенция на изборните престъпления или да се опита да контролира начина, по който се влияе върху избирателите.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Това, което може да направи ЦИК във връзка с прилагането на Изборния кодекс, е, на първо място, много добре да обясни правилата за гласуване, на второ място, много добре да обясни гаранциите за сигурност на гласуването и, на трето място, разбира се, в рамките на своите правомощия да наложи санкции.“

Вижте целия разговор във видеото.

#изборна администрация #компетентността #Георги Хорозов #цик

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