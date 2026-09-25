Радев: Туризмът вече е жизненоважна част от икономиката ни и много важна врата за инвестиции

Премиерът Румен Радев говори на форум за туризма във Варна, определи го като жизненоважна част от икономиката ни и много важна врата за инвестиции.



Днес той участва в работната среща с ръководството на най-голямия германски туроператор. Подчерта, че Германия е наш стратегически икономически партньор в областта на инвестициите, иновациите и туризма.

Според премиера, предимството на страната ни е разнообразието, което предлага - море, планини, ски курорти, селски, културен, религиозен и круизен туризъм. Пред гостите той заяви, че България привлича вниманието и с богато си историческо наследство.