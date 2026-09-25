БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов...
Чете се за: 04:00 мин.
Пожар гори в цех за изолационни материали в Бяла,...
Чете се за: 02:50 мин.
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има...
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп vs медиите - рунд пореден

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Въпреки съдебно решение, журналисти не са допуснати до Белия дом

тръмп медиите рунд пореден
Снимка: БТА
Слушай новината

Към войната, която президентът Доналд Тръмп води срещу няколко американски медии - част от журналистите на CNN и MS NOW не са били допуснати до залата, в която се проведе гала-вечерята в чест на китайския президент Си Дзинпин.

Това се случва въпреки съдебното решение, което постанови, че забраната за достъп на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом вероятно е противоконституционна и тя беше отменен за 14 дни.

Според последната информация, част от представителите на т.нар. "забранени" медии са с активни прескарти за Белия дом.

Цялостното медийно покритие на изявите на президента Тръмп обаче не е възстановено.

#САЩ #Тръмп #медии

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
3
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
След катастрофата край Казанлък: Съвети към родителите на деца със зависимости
5
След катастрофата край Казанлък: Съвети към родителите на деца със...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
6
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: САЩ и Канада

Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но без пробив? (ОБЗОР)
Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но без пробив? (ОБЗОР)
Регионалното сътрудничество, енергетиката и свързаността обсъди министър Петрова в Ню Йорк Регионалното сътрудничество, енергетиката и свързаността обсъди министър Петрова в Ню Йорк
Чете се за: 02:30 мин.
Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна" Визитата на Си в САЩ: Тръмп определи срещата като "страхотна"
Чете се за: 04:05 мин.
В България функционират само два дома за деца, от 137 вече са закрити 135, каза социалният министър в Ню Йорк В България функционират само два дома за деца, от 137 вече са закрити 135, каза социалният министър в Ню Йорк
Чете се за: 03:05 мин.
Велислава Петрова: Свързаността и регионалното сътрудничество са стратегическа инвестиция в бъдещето на Балканите Велислава Петрова: Свързаността и регионалното сътрудничество са стратегическа инвестиция в бъдещето на Балканите
Чете се за: 02:05 мин.
Велислава Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия Велислава Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Пожар гори в цех за изолационни материали в Бяла, Варненско, има загинал
Пожар гори в цех за изолационни материали в Бяла, Варненско, има...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР) Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но без пробив? (ОБЗОР) Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но без пробив? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“ Инспекторатът на ВСС проверява прокуратурата заради брифинга за „Петрохан“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Спорове около позицията на България пред Съвета за сигурността на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм,...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ