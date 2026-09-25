Тръмп vs медиите - рунд пореден

Към войната, която президентът Доналд Тръмп води срещу няколко американски медии - част от журналистите на CNN и MS NOW не са били допуснати до залата, в която се проведе гала-вечерята в чест на китайския президент Си Дзинпин.

Това се случва въпреки съдебното решение, което постанови, че забраната за достъп на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом вероятно е противоконституционна и тя беше отменен за 14 дни.

Според последната информация, част от представителите на т.нар. "забранени" медии са с активни прескарти за Белия дом.

Цялостното медийно покритие на изявите на президента Тръмп обаче не е възстановено.



