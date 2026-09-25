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Велислава Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Велислава Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия
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Стратегическата свързаност беше сред водещите външнополитически акценти в поредицата от срещи на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Този външнополитически фокус надгражда амбицията на България за по-активна роля в развитието на европейската свързаност. Регионалната среща на върха по въпросите на свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г., е възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка, а визията за свързаност да бъде превърната в конкретни проекти, инвестиции и партньорства.

Развитието на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа, Черноморския регион, Южния Кавказ, Близкия изток и Азия беше във фокуса на разговорите ѝ с представители на Грузия, Катар, Обединените арабски емирства, Оман и Ирак.

Министър Петрова обсъди възможностите за задълбочаване на свързаността със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

По темата тя разговаря и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, с министъра на външните работи на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Ал Бусаиди и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин.

„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства“, заяви министър Петрова.

По думите ѝ променящите се глобални търговски маршрути и засилената геополитическа конкуренция правят диверсификацията на транспортните и енергийните коридори все по-важна за сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

В разговорите беше обсъден потенциалът за разширяване на икономическите връзки и инвестиционните партньорства между Европа и държавите от Близкия изток, както и ролята на Черноморския регион и Южния Кавказ в по-широката архитектура на свързаност между Европа и Азия.

„Свързаността не е само инфраструктура. Тя е въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и стратегическа устойчивост“, подчерта министър Петрова.

#81 сесия на ООН #Велислава Петрова #ООН #Ню Йорк

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