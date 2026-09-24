Китайският президент Си Дзинпин е на тридневно посещение в САЩ

В първия ден от посещението си във Вашингтон, китайският президент Си Дзинпин заяви, че САЩ и Китай трябва да избягват конфронтация и да намерят път за мирно съществуване. За „наистина голямо приятелство„ говори домакинът Доналд Тръмп. Освен икономиката и геополитическата ситуация, централна тема на разговорите е и супер интелектът - хипотетична форма на изкуствен интелект, която превъзхожда човешкия ум във всяка една област.

Двете най-големи икономики в света са в ожесточена конкуренция в надпреварата за разработване на изкуствен интелект.

С рядък жест на внимание Доналд Тръмп посрещна лично Си Дзинпин и съпругата му. Китайският гост е удостоен и с церемония пред Белия дом, размяна на подаръци, въздушен парад и държавен банкет. Очакванията са обаче срещата на върха да бъде по-скоро демонстрация на дипломатически блясък, отколкото да доведе до съществени резултати. За една от темите съобщи лично Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Голям ден с президента Си. Супер интелектът ще бъде голяма тема на дискусия, но искам да я оставя точно такава, каквато е. Това е и позицията на Китай. Нашата предпазна мярка е Министерството на правосъдието!“

Снимка: БТА

Китай и САЩ имат „способността и отговорността да развиват и управляват изкуствения интелект завинаги“ и да гарантират, че развитието му остава под човешки контрол, заяви китайският президент.

Въпреки скромните очаквания обаче още в началото беше постигнат пробив, след като Вашингтон обяви удължаване с два месеца на търговското примирие с Пекин. То трябваше да изтече през ноември.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Нашите екипи работеха за окуражаването на по-балансирани отношения в това число новият достъп до пазара за американски фермери и сезонни работници.“ Си Дзинпин, президент на Китай: „И Съединените щати, и Китай са велики страни. Пристигнах тук, за да продължим нашето приятелство, да разширим нашето сътрудничество и да насърчим благосъстоянието на нашите народи.“

Надеждите за сключване на бизнес споразумения във Вашингтон обаче са малки, тъй като в делегацията на Си няма китайски изпълнителни директори. За разлика от тях водещи американски ръководители в технологичния сектор са поканени на банкета, сред тях Илън Мъск и Джеф Безос.

За Тръмп посещението на Си е и възможност да насочи вниманието към дипломатическата помпозност, вместо към проблемите у дома. Войната в Иран доведе до рязък спад на рейтинга му на одобрение, който достигна исторически ниски нива преди междинните избори през ноември.