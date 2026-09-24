След катастрофата край Казанлък: Съвети към родителите на деца със зависимости

Тридневен траур в Шипка. Градът скърби за двете жени - майка и дъщеря, които загинаха при жестоката катастрофа край Казанлък. Автомобилът им беше ударен челно от 40-годишен наркозависим мъж, който малко преди инцидента е изхвърлил баща си от колата и е седнал зад волана. Според източници на БНТ той е осъждан за криминални прояви, а книжката му е била изтекла.

Преди катастрофата между 40-годишния мъж и неговия баща е възникнал битов скандал - синът изхвърлил баща си от колата в движение, а след това се преместил зад волана и настъпил педала на газта.

комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в МВР - Стара Загора: „Изпреварвал е друго МПС и буквално е връхлетял върху автомобила, който се движи насреща. Не е имала никаква реакция от страна на водача на автомобила, да избегне удара или да намали скоростта. Няма спирачен път."

По неофициална информация бащата се е опитал да закара сина си в болницата в Раднево, където да се лекува. Според източници на БНТ 40-годишния мъж е лежал два пъти в психиатричната клиника, където се е борил с наркозависимост.

комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в МВР - Стара Загора: „В хода на разследването ще бъдат пуснати допълнителни писма до психиатричните заведения на територията на област Стара Загора дали този човек е лекуван.“

Оказва се, че проблемите свързани с психичното здраве и ефекта от зависимостите често остават под радара на полицията.

комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в МВР - Стара Загора: „Механизмът за контрол е да получим в съответното ОДМВР от психиатричното заведение някакъв документ, че лицето е лежало там или от личния лекар, но това се случва много рядко. Говоря за тези, които притежават категория „Б".“

Според специалисти в подобни ситуации като тази край Казанлък поведението на зависимия може да стане напълно непредвидимо.

Светлана Йорданова, експерт в областта на зависимостите, превенцията и ресоциализацията: „Човек може да живее в своя илюзия, че той кара самолет, че той кара Формула 1, че той е непобедим, Батман. Светът на наркотиците пренася човека в съвсем други измерения."

Затова при остра психоза близките трябва да търсят помощ от специалисти.

Светлана Йорданова, експерт в областта на зависимостите, превенцията и ресоциализацията: „На първо място те трябва да обезопасят себе си. Да не се правят на линейка, да не се правят на полицаи. Да не влизат в конфликт с такъв човек.“

Според представители на автошколите проблемът със зависимостите и ефектът им върху психичното здраве на шофьорите става все по-сериозен. А ефективна система, която да предотврати инциденти - няма. По думите им липсва ефективна система, която да позволява при първи признаци на проблем да се започне работа, а не да се чака тежък пътен инцидент.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: „Идвайки при нас един млад човек да се запише на шофьорски курс по никакъв начин не знам този човек дали е наркоман, дали е бил на метадоново лечение. Дали има проблеми с психиката в следствие на тези вещества.“

В Германия, например, съществуват централизирани регистри, в които подобни данни се отбелязват.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: „Имат достъп автошколите, държавните институции, за да се знае, че този човек има някакви проблеми. Тези хора трябва да се обучават по специализирана програма в зависимост от проблема.“

Междувременно Шипка скърби за двата погубени живота с тридневен траур.

Василка Панайотова, кмет на Шипка: „Искам да бъде като камбана. Камбана, която да отеква в главите на всички. Моля ви хора, видите ли такива, които са използвали алкохол или субстанции алармирайте, защото така ще спасите животи по пътя.“

По случая е образувана досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратурата в Стара Загора.