България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН

Нова обща позиция на 51 държави и Европейския съюз за войната в Украйна беше представена в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност. България е сред страните, застанали зад документа, който поставя конкретни условия за пътя към мир.

Подписалите настояват за защита на цивилното население и за спазване на международното хуманитарно право на фона на отчетения от ООН рекорден брой жертви през последните месеци. Отделен акцент е Черно море – свободата на корабоплаването, сигурността на търговския транспорт и украинският износ на зърно. Сред исканията е и незабавното връщане на депортирани и принудително преместени украинци, включително деца, както и на военнопленници и интернирани лица. Документът определя прекратяването на огъня като необходима стъпка към преговори за всеобхватен, справедлив и траен мир. Документът бе разпространен от украинското Министерство на външните работи и беше представен в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика: "Ние сме солидарни с Украйна, докато тя продължава да се изправя срещу водената от Русия агресивна война. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население”

Под изявлението са се подписали Украйна, Европейския съюз, Великобритания и още държави.



За БНТ президентът Илияна Йотова заяви, че именно заради стратегически важните за страната ни текстове , свързани с Черно море, българското външно министерство е одобрило предварително подготвеното съвместно изявления, но тя самата не е участвала във вчерашното заседание.

Министърът на външните работи Велислава Петрова, чието ведомство е одобрило предварително изявлението, не коментира темата пред медиите в Ню Йорк. Но в писмена позиция от ведомството заявиха:

Изявлението от ООН съдържа принципни позиции в защита на международното право и с призив за мир, които България последователно подкрепя. България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към документа. Същевременно българската национална позиция не беше отразена в пълнота в изявлението. Тя беше представена от ръководителя на делегацията в изказването й пред Общото събрание на ООН.

По-рано, в речта си от трибуната на Общото събрание на ООН Илияна Йотова беше категорична, че мир в Украйна е възможен, но това не може да се случи без участието на Москва и Киев.