Предложенията за данъчните промени: Опозицията с критики към идеите на властта

Идеята на кабинета за почти пълна забрана на рекламата на хазарт беше посрещната с одобрение от опозицията, но и с предупреждение, че ще следи за контрола. Намерението на кабинета за 33% данък върху свръхпечалбата, увеличение на данъчната оценка на имотите и новия акциз върху мощните коли срещнаха остра критика от част от опозицията.

След като управляващите обявиха, че готвят почти пълна забрана на хазартната реклама, опозицията одобри, но видя и пропуски.

Теменужка Петкова, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Това е крачка в правилната посока, но трябва да се обърне много сериозно внимание по отношение на евентуалните рискове от това голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор.“ Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“: „Правилно е, че се придвижваме към това, което ние поставихме като цел: забрана за рекламата на хазарт, но ще следим дали това се прилага на практика адекватно.“ Асен Василев, председател на ПП: „Изпуснати са пунктовете за залози от текстовете на закона, а знаем, че голяма част от рекламните площи са на фасадите на такива пунктове. Има изключение за реклама на спортни съоръжения. Всяка една площадка с фитнес на открито може да се счита за спортно съоръжение. Така че тази дупчица в закона също трябва да бъде затворена.“

Опозицията коментира и идеята на управляващите да се въведе данък от 33% върху свръхпечалбата за шест сектора.

Теменужка Петкова, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори. Какво казва правителството с въвеждането на този данък: ние ще санкционираме всеки, който се развива добре - който си е оптимизирал разходите, реализира високи печалби.“ Асен Василев, председател на ПП: „Когато той започне да се налага консистентно, изведнъж печалбите изчезват и спирате да събирате и данък печалба даже. Такъв тип мерки звучат добре, но не винаги работят добре.“

ДБ и ПП одобряват по-високия таван за регистрация по ДДС с едно „но“.

Мартин Димитров, депутат от ПГ на ДБ: „След нашата национална кампания на ДБ за повишаване прага за регистрация на ДДС дори управляващи, които трудно чуват, предприемат тази мярка донякъде – предвиждат увеличаване на прага на 75 000 евро. Ние ще искаме пълния капацитет от 85 000 евро.“

Управляващите обявиха: предвижда се увеличение на три стъпки на данъчната оценка на имотите, като това обаче няма да важи при определяне на такса смет. Опозицията се усъмни.

Теменужка Петкова, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „В края на третата година, до 2029 г., данъкът върху сградите ще бъде удвоен. Освен процедурата по свръхдефицит, която това правителство доведе, към настоящия момент имаме и свръхданъци, които правителството на премиера Радев ни предлага.“ Асен Василев, председател на „Продължаваме Промяната“: „Данъчните оценки са значително по-ниски, но ако това се прави, то трябва да се направи по начин, който не удря джоба на българските граждани. Тоест, ако се вдигнат оценките, трябва да се намалят данъчните ставки.“

Според част от опозицията от намерението да се въведе нов акциз върху колите с мощност над 250 киловата, който ще се плаща при първа регистрация или внос, потърпевши ще бъдат хората с електрическите автомобили.

Йордан Иванов, депутат от ПГ на ДБ: „Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горивата да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическият автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 километра.“

ДПС и „Възраждане“ днес не коментираха.