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Готвят пълна забрана на рекламата на хазарт

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 03:22 мин.
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Предложението е заложено в промени в закона

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Промени в закона за хазарта с цел да се намали зависимостта и да се увеличат постъпленията в хазната предложи на обществено обсъждане кабинетът. Законът почти изцяло забранява хазартната реклама. Край на примамливи зарове, ролетки, ротативки и неоновите светлини. Кабинетът готви пълна забрана на рекламата на хазарт. Изключения ще има само за спорта.

Румен Радев, министър-председател: „Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас затова забраняваме и тях.“

Промените предвиждат облагане на реалния резултат от финансовата дейност на игралните зали и казината и по-голям контрол.

Румен Радев, министър-председател: „Цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми част от приходите да се насочват и към спорта и образованието.“

Увеличава се алтернативния данък за хазартните оператори.

Людмила Петкова, заместник-министър на финансите: „За игрален автомат е 800 лева, увеличава се на 600 евро, за игралните маси от 22 хиляди лева се увеличава на 13 хил. евро и за друго игрално оборудване - от 5 хиляди лева на 3 хил. евро.“

И още чуждестранните лицензирани хазартни оператори в България, ще трябва да се регистрират като финансова дейност у нас. Целта - платените данъци да остават в страната. Промени и при вноските за Социално отговорно поведение: таксата става двойна, а парите ще се изплащат освен на министерствата на здравеопазването и на спорта - и на образователното ведомство.

Людмила Петкова, заместник-министър на финансите: „Очакванията са за 15 милиона общо вноски, които по 5 милиона ще бъдат предоставени в еднакъв размер на трите министерства.“

От хазартния бизнес заявиха, че първо ще изчакат да видят текстовете на закона преди да коментират. От Асоциация на игралната индустрия в България заявиха, че непропорционалното ограничаване на
регулирания пазар може да насочи потребителите към нелегални казина, които не защитават личните данни и не плащат данъци в България. На днешното правителствено заседание бяха анонсирани и промени в наказателния кодекс, с които митническите престъпления ще бъдат инкриминирани.

Румен Радев, министър-председател: „Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.“

Като резултат се очаква намаляване на контрабандата.

#пълна забрана #реклама за хазарт #промени в закона

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